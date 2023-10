Bearman | a Fiorano debutta su una F1 aspettando la Haas

... formalmente, la seconda esperienza alla guida di una monoposto di Formula 1, visto il debutto di stamani, a, impegnato con la SF21 .che nel campionato di Formula 2, dove continuerà ...

Bearman debutta su una F1 con la Ferrari a Fiorano FormulaPassion.it

Ferrari junior Bearman has first Formula 1 test at Fiorano RaceFans

La palestra del circuito di casa per prepararsi in vista delle due uscite nel corso delle prove libere 1, previste con Haas a Città del Messico e Abu Dhabi ...Oliver Bearman, talento emergente della Ferrari Driver Academy, sarà in pista nelle prove libere in Messico e ad Abu Dhabi ...