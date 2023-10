Beach volley | pericolo cileno per Mol Sorum | Ahman Hellvig “pescano” Evans Budinger Alle 19 inizia la notte dei sedicesimi al Mondiale messicano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Poche sorprese nelladedicata ai play-off tra le coppie che avevano chiuso al terzo posto il girone con peggiore quoziente set e punti. Le favorite hanno vinto tutte ed è uscito qualche accoppiamento interessante, soprattutto in campo maschile dove Mol/troveranno i cileni Grimalt/Grimalt ose la vedranno con le mine vaganti statunitensi. A proposito di statunitensi impegno difficile anche per Partain/Benesh che affronteranno i polacchi Losiak/Zdybek, capaci di tutto nella partita secca. In campo femminile la sfida più interessante scaturita dai play-off è quella tra le canadesi Pavan/McBain e la coppia statunitense Nuss/Kloth, tra le grandi favorite del torneo iridato. Ana Patricia/Duda, invece, se la vedranno in nottata con le lituane ...

Tutto pronto per Cottafava/Nicolai - Capogrosso/Capogrosso , partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali di2023 , in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). Gli azzurri Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, secondi classificati della Pool H, tornano in campo per conquistare un altro successo e ...

Beach volley, pericolo cileno per Mol/Sorum, Ahman/Hellvig "pescano" Evans/Budinger. Alle 19 inizia la notte dei ... OA Sport

Un successo di presenze al centro Pavesi a Milano per la cerimonia di premiazione dei successi delle società di pallavolo nel 2022/23 nelle province di Milano, Monza e Lecco. Cerimonia di premiazione ...La fase a gironi del torneo per Marta Menegatti (Gs Aeronautica Militare) e Valentina Gottardi (Fiamme Oro) è partita nel migliore dei modi visto che sono arrivate le due vittoria che le hanno ...