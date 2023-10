Battipaglia | muore un 70enne | ipotesi “mucca pazza”

Battipaglia - si lancia in mare per soccorrere i figli : 49enne muore annegato - La vittima aveva 49 anni e stava trascorrendo una giornata di relax con la famiglia su un tratto di spiaggia libera sul litorale di Battipaglia: in pochi attimi si è consumata la tragedia. Ha visto i due figli in difficoltà tra le onde, si è ... (2anews)

Battipaglia - muore per salvare i figli in mare : oggi i funerali di Francesco - Si terranno oggi i funerali di Francesco Giordano, il papà eroe che ha perso la vita per salvare i figli dalle acque di Battipaglia. Le esequie sono previste alle 16 presso la Collegiata di San Giovanni Battista di Angri. Angri, papà eroe salva i ... (teleclubitalia)