Basta con i giudici di sinistra

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La confluenza di criminalità e corruzione, insieme all’elevata sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, sta facendo ombra sulla sicurezza in Italia, posizionando il paese in un posto di eccellenza tra le città più insicure d’Europa. È innegabile che l’Italia stia affrontando seri problemi legati al corretto funzionamento del potere giudiziario, tanto da essere considerata il secondo paese al mondo con la peggiore amministrazione giudiziaria. Questa situazione è inaccettabile per una nazione occidentale e civilizzata come la nostra, e richiede urgentemente una riforma della Giustizia. Uno dei problemi chiave è la percezione di un’eccessiva intromissione dei magistrati nella politica. Questa situazione può minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e compromettere la stabilità del sistema giuridico. È fondamentale che il potere giudiziario ...