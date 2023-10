Basket femminile | Schio domina in Romania | seconda vittoria in Eurolega

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 2/2 anche per il Familain2023-2024. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos porta a casa il successo nella trasferta di Sfantu Gheorghe, in, contro l’ACS Sepsi-SIC per 58-70, anche se il punteggio è sostanzialmente bugiardo dato il recupero della compagine rumena nell’ultimo quarto. Doppia cifra per Arella Guirantes, Robyn Parks e Julia Reisingerova, con 13, 12 e 11 punti rispettivamente; per la formazione di Zoran Mikes 20 a testa di Morgan Green e Borislava Hristova e poco altro dal resto. Pronti via e l’attacco del Famila gira perfettamente: Reisingerova e Guirantes spingono verso il 2-11, che poi diventa 7-17 con il contributo pesante della lunga ceca. Parks piazza la tripla del 9-20 seguita da Guirantes per il 9-23. Green e Gereben limitano i danni (14-25 dopo 10?), ma in un secondo quarto nel quale ...