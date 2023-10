Basket | EuroCup 2023 24 | Paris passa su Venezia per 75-81

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) E’ stato un grande, nonostante le assenze e le rotazioni che mancavano quello che si è battuto e ha tenuto sulle spine quasi fino all’ultimo. La squadra della capitale francese alla fine con la classe di alcuni suoi giocatori, Hifi e Shorts su tutti, è riuscita ad avere la meglio in una partita equilibrata fino a pochi minuti dalla conclusione. Inizia beneche guidata da un grandissimo Tessitori, da un eroico Simms, nascondono bene le assenze pesanti a cui la squadra italiana ha dovuto sopperire questa sera. Si va all’intervallo con il vantaggio di 41-40 per la squadra di casa, che nel terzo quarto entra convinta di poter portare a casa l’intera posta. A metà terzo quartoconduce per 59-52. Ed è proprio qui forse il rammarico più grande per Tessitori e compagni. Nel quarto quarto, ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Venezia - Paris , sfida valida come 2giornata del Gruppo A dell'2023/2024 di. Non è iniziata bene la stagione europea per gli uomini di coach Spahija, che hanno perso al debutto nella trasferta contro i London Lions; in questa sfida, quindi, l'...

EuroCup round 2, Reyer Venezia vs Paris Basketball: 60-56 dopo 30' Sportando

LIVE EuroCup - Reyer Venezia vs Paris Basketball: diretta 4° quarto 38' Pianetabasket.com

Oggi mercoledì 11 ottobre alle 20.00 è in programma la prima palla a due casalinga europea per la Reyer Venezia che andrà a sfidare al Taliercio i quotati francesi di ...Oggi mercoledì 11 ottobre alle 20.00 è in programma la prima palla a due casalinga europea per la Reyer Venezia che andrà a sfidare al Taliercio i quotati francesi di ...