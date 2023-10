Barzaghi | «Thuram trasformato da Inzaghi! Cuadrado importante»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)la notizia migliore dell’estate nerazzurra, con l’Inter ha avuto un impattograzie anche a Inzaghi.ne parla, così come diBILANCIO ACQUISTI ? Matteocommenta i nuovi arrivati dell’Inter: «la notizia migliore del mercato, Inzaghi gli ha dato una nuova dimensione trasformandolo da esterno a seconda punta. Insieme a Sommer e Pavard, che nelle ultime sfide si è dimostrato per quello che è. Poi metterei Frattesi e Carlos Augusto, buon impatto per entrambi, ottimi minuti. Da rivedere tutti gli altri, sono mancati Arnautovic e Sanchez, le alternative sono mancate per poter sparigliare le carte in qualche partita complicata. Ancheha una certa importanza nella rosa come alternativa a Dumfries e tanto si aspetta su ...