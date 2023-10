Barzaghi | «Thuram e Lautaro Martinez | numeri da top in Europa»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La coppia d’attacco dell’Inter funziona e non poco. Matteodà su Sky Sport idei due giocatori, tra cui sempre. COPPIA –parla della coppia: «sono peri migliori attaccanti d’. Stanno facendo bene, hanno contribuito a 21 gol stagionali dell’Inter. 12 reti e 9 assist, più di Kane e Sané. Si completano nella maniera giusta, dialogano, la coppia richiama il passato con Lukaku.sta più in area di rigore rispetto a prima, a girare intorno è il francese che fa tanti passaggi vincenti. L’argentino ha raggiunto Meazza per il suo inizio,è arrivato addirittura a 7 ...

L’Inter domani si ritrova ad Appiano Gentile per riprendere i lavori in vista della sfida di campionato contro il Torino in programma sabato 21 ottobre alle 18. Inzaghi sarà privo di tantissimi Nazion ...In collegamento per Sky Sport, Matteo Barzaghi torna sul pareggio tra Inter e Bologna, nell’8^ giornata di campionato. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE-«Martedì parlavamo di grande Inter, pochi ...