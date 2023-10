Bari ospita la Festa del Cuoco 2023 | si parte il 24 ottobre

Leggi su danielebartocciblog

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è pronta adre ladel. Il 24 e 25le date da mettere in calendario. Chef e professionisti arriveranno da tutta la penisola ma anche dall’estero. Grande attesa per il raduno dellaNazionale del. Dopo il successo di Brescia nella passata stagione quest’anno la location sarà la città di(ricco programma della due giorni suddiviso tra centro storico e un hotel 4 stelle). Saranno tantissime le iniziative e gli incontri in queste due giornate (martedì 24 e mercoledì 25). Show cooking, talk-show, networking, degustazioni, masterclass e lezioni dedicate per i giovani protagonisti della ristorazione. In programma incontri con importanti player ...