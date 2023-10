Bari | non vogliono tutti quegli stranieri in classe | fanno cambiare scuola ai loro figli Iniziativa dei genitori di quattro bambini

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sette su venti sono di originnon italiana. Così idifrequentanti la“Don Bosco” dihanno chiesto lo spostamento deiad un’altra scolaresca. Il dirigente scolastico non lo ha accordato, secondo quanto descrive Skytg24. Così ideihanno chiesto il trasferimento ad un’altra. Ah: dei sette di origine straniera, cinque sono pure nati in Italia, come ha specificato il dirigente. L'articolo: noninai ...