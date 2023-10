Bari | non vogliono che i figli condividano la classe con bimbi migranti | quattro famiglie se ne vanno dalla scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Nella mianessuno è straniero. Leche mi hanno chiesto di spostare iloroperché c’erano dei bambinipelle diversa, hanno fatto bene ad andarsene: ci sono valori che non sono trattabili”. A parlare con IlFattoQuotidiano.it è Gerardo Marchitelli, dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Duse didove una mamma si è presentata dicendo: “Mioo non può stare incon uno gnoro” (nero in barese, ndr). Un episodio increscioso, una vicenda che ha portato a galla un clima razzista che il preside ha scelto di non avallare. Complessivamente, a chiedere a Marchitelli una soluzione per non avere bambinitra i banchi sono state otto ...