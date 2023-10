Bando Concorso Oss Tor Vergata 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il Policlinico di Tora Roma ha aperto unpubblico per l’assunzione di 485 Operatori Socio-Sanitari (OSS) a tempo pieno e indeterminato entro il. Questoderiva dall’autorizzazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria e rispetta la normativa nazionale e regionale in materia di impiego pubblico.485 OSS Tor: ripartizione delle Assunzioni Il Policlinico Tor Vergara, in qualità di Azienda Capofila, ha previsto la suddivisione dei posti per le diverse Aziende aggregate: Policlinico Tor Vergara: 120 posti ASL Roma (da 1 a 6): 185 posti totali, variabile per ciascuna ASL. Altre Aziende sanitarie: 165 posti, variabile per ciascuna azienda. Riserve: Il 50% dei posti è ...