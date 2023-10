Bambini decapitati da Hamas | Azzolina | “Non può esserci alcuna giustificazione per tanto orrore”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA – “È scioccante solo pensare di poter decapitare dei, figuriamoci farlo. Non puòper. Odio e violenza su poveri innocenti”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter-X l’ex ministra dell’istruzione, Lucia(foto), in riferimento a quanto sta accadendo in Israele. Tuttavia un portavoce dell’esercito israeliano ha detto all’agenzia turca Anadolou che non ci sono conferme del fatto cheabbia decapitato. L'articolo L'Opinionista.