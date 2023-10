Ballando con le Stelle | Milly Carlucci sfata le voci | “Nessun posto per Sonia Bruganelli e Barbara d’Urso”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Se prima siferava di unnella giuria dicon leper, una recente intervista diha smentito i pettegolezzi che includevano l’ex moglie di Paolo Bonolis e anche. La celebre conduttrice del programma ha precisato che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 7 e l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non entreranno a far parte del cast per un motivo ben preciso: ecco quale.con lesmentisce le indiscrezioni Intervistata dal settimanale Chi,ha fatto chiarezza sul fatto che néBriganelli ...

La padrona di casa dile Stelle , Milly Carlucci , ha rilasciato un'intervista in cui parla della nuova edizione del programma. Carlucci si augura questa sia la migliore edizione di sempre, spiegando di aver ...

Carolyn Smith su Ballando con le Stelle 2023: “Importante avere Wanda Nara nel cast” Libero Magazine

Milly Carlucci parla della giuria di Ballando e dell'ipotesi d'Urso e Bruganelli Biccy

Milly Carlucci ha svelato i motivi per cui finora non avrebbe preso in considerazione l’idea di avere Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci: la confessio ...Milly Carlucci fa chiarezza su Sonia Bruganelli e Barbra d’Urso. Nessuno si è spostato in nessun posto nella giuria di Ballando con le Stelle, nessuna sorpresa lì. Sembra chiaramente che tutti quelli ...