(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il pilota della Ducati: "Non vedo l'ora di poter far divertire i tifosi indonesiani" ROMA - Il Ducati Lenovo Team è pronto a tornare in pista questo fine settimana per affrontare il quindicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, in programma sulStreet Circuit di Lombok, Indonesia.

MotoGP - Bagnaia : “Arrivo carico in Indonesia - voglio lottare per la vittoria”

Le parole di Francesco' Sono molto contento di tornare a correre in Indonesia. Il circuito ...Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivoa ...

Bagnaia "Carico a Mandalika, voglio lottare per vincere" Agenzia di ... Italpress

MotoGP, Bagnaia: “Il mio approccio non è cambiato dopo il GP del Giappone” GPOne.com

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Il Ducati Lenovo Team è pronto a tornare in pista questo fine settimana per affrontare il quindicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, in programma ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...