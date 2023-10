Awareness | la recensione del film sci-fi su Prime Video

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il, 2023. Regia: Daniel Benmayor. Cast: Carlos Scholz, María Pedraza, Pedro Alonso, Lela Loren, Óscar Jaenada. Genere: Fantascienza, azione. Durata: 112 minuti. Dove lo abbiamo visto: su. Trama: Ian è un adolescente ribelle che vive ai margini della società con il padre. Sopravvivono con piccole truffe grazie alla straordinaria capacità di Ian di proiettare illusioni visive nella mente degli altri. Dopo aver perso il controllo dei suoi poteri in pubblico, una misteriosa agenzia segreta inizia a dargli la caccia. In fuga, Ian scopre di non essere l’unico e che tutta la sua vita è stata una menzogna. È stato appena presentato al Festival di Sitges e arriva ora sulo sci-fi spagnolo, che promette di ...