Oltre 100 persone hanno firmato mercoledì 11 ottobre in seguito all'incidente mortale a Badesse. L'ex sindaco Giacomo Bassi: "La viabilità è un inferno, tra pericolosità e disagi"

Autopalio, la petizione per la Siena-Firenze raccoglie oltre mille firme LA NAZIONE

È questa la richiesta di Giacomo Bassi, ex sindaco di San Gimignano, che su Change.org ha lanciato una petizione per intervenire sulla Autopalio. Dopo l’incidente mortale avvenuto oggi, mercoledì 11 ...I lavori infiniti sulla Firenze Siena. Da domani aprirà un nuovo cantiere e si moltiplicano le proteste per le lunghe code e i rallentamenti sulla superstrada. Lanciata una petizione on line di chi de ...