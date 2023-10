Auto in transito avvolta dalle fiamme | notte di paura in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, 10 ottobre, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Avellino è intervenuta nel territorio di Salza Irpina, sulla SP 116 al Km. 27, 200 per un incendio che ha visto coinvolta un'vettura in. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno spento lee messo in sicurezza il veicolo, per il conducente nessuna conseguenza.