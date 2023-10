Auto elettriche - Anche la trazione integrale non è più la stessa

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Con l'elettrico, lasta tornando a popolare i listini. Ma è davvero uguale in tutto e per tutto al buon vecchio 4x4 meccanico? Risposta breve: no. Risposta un po' più articolata: come per ogni soluzione tecnica, ci sono pro e contro che è bene conoscere e tenere in considerazione. Uno dei vantaggi del motore elettrico rispetto alla controparte termica è data dalle dimensioni ridotte, che permettono agli ingegneri di avere più libertà progettuale. Così, oltre allecon un motore all'anteriore e uno al posteriore, esistono soluzioni con addirittura due motori sullo stesso asse (uno per ogni ruota) o prowertrain ibridi in cui termico ed elettrico si dividono i compiti, per portare laa ogni angolo della vettura. Pensiamo per esempio alla recente Lamborghini Revuelto, su cui il termico ...