Australian Open 2024 | Craig Tiley annuncia la presenza di Nadal L’entourage dello spagnolo non conferma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’appuntamento è fissato per il 14-28 gennaioa Melbourne. La prossima edizione deglivuol essere speciale e nella testa del direttore del torneo,, ci sono ambizioni di non poco conto in fatto di roster di partecipanti. Il manager, infatti, hato i ritorni in campo di campioni che avevano lasciato da tempo il massimo circuito internazionale del tennis, ovvero Rafael, Nick Kyrgios e Naomi Osaka. In un intervento in un programma televisivoo,si è sbilanciato: “Avremo il ritorno di alcuni campioni assenti da tempo dal circuito. Naturalmente possiamo rivelare in esclusiva che Rafa tornerà a Melbourne. Hato che tornerà l’anno prossimo, il che ci ...