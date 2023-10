Attraversa la strada per salvare un gattino e viene travolta da un’auto | Maria muore a 17 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)e uccisa damentre cerca diunsul ciglio della. La tragedia, riportata da Leggo, è avvenuta a Jupi, nel nord-est del Brasile. La dinamica della tragedia Secondo quanto apprende il giornale, la 17enne Jaciannyda Silva stava aspettando lo scuolabus, quando ha notato un gatto in difficoltà: è andata quindi verso l’animale per toglierlo dal rischio di essere schiacciato da qualche vettura ma, mentre cercava trarlo in salvo, è stata improvvisamente investita da una Fiat Argo di passaggio. Immediati sono scattati i soccorsi: la ragazzina è stata trasportata in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare: a causa delle molteplici lesioni e traumi riportati è deceduta poco dopo il ricovero nel nosocomio di Lajeado. Dai primi ...