Attacco preparato da un anno e mezzo L' articolo che aveva previsto tutto

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un assaltocon cura almeno unfa, a metà del 2022, con un addestramento mirato effettuato certamente fuori Gaza, con il sostegno fondamentale degli alleati iraniani, che hassicurato preparazione militare e aiuto logistico, nonché decine di milioni di dollari in armi. A sostenerlo gli esperti di intelligence occidentali e mediorientali, interpellati in una lunga e approfondita analisi pubblicata dal Washington Post. Se il ruolo preciso dell'Iran nelle violenze di sabato rimane da definire, l'assalto riflette però l'ambizione coltivata da anni da Teheran di circondare Israele con legioni di combattenti paramilitari in possesso di sistemi di armi sempre più sofisticati in grado di colpire nel profondo dello Stato ebraico, osservano gli esperti. Hamas, l'organizzazione militante palestinese al comando ...