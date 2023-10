Attacco a Israele ordinato dall’alto? L’accusa di ex militare intelligence israeliana

Curiosità:



Gaza sotto attacco. Razzi su Ashkelon da Hamas. 40 bambini uccisi in un kibbutz, anche decapitati - La portaerei Usa "Gerald R. Ford" è arrivata nel Mediterraneo orientale - La portaerei Usa "Gerald R. Ford" è arrivata nel Mediterraneo orientale RaiNews

Israele-Hamas, assedio a Gaza. Razzi di Hamas su Ashkelon. LIVE Sky Tg24

Decine di bambini israeliani uccisi da Hamas ed alcuni anche decapitati. È orrore che toglie la parola. E’ orrore che impone di parlare. E’ orrore per brutalità di ...Tornano i timori sul gas. Questo dicono le quotazioni del metano arrivate ieri a sfiorare quota 50 euro per megawattora in una giornata di calma sulle Borse che intanto scommettono sulla fine ...