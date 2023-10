Atletica | Iliass Aouani cambia guida tecnica | Giuseppe Giambrone il nuovo allenatore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il primatista italiano della maratona,ha deciso dire. L’annuncio è arrivato oggi e mette fine alla collaborazione con Massimo Magnani, tecnico che l’ha seguito dal 2021 accompagnandolo al record italiano di 2h07:16 a Barcellona nel marzo di quest’anno. “Sono felice di aver condiviso una parte importante del mio percorso di crescita personale edcon Massimo, al quale sarò sempre grato per il contributo che ha dato alla mia carriera, ma siamo entrambi giunti alla conclusione che sia ora di aprire uncapitolo, con nuovi stimoli e sfide – ha detto il 28enne maratoneta delle Fiamme Azzurre – Dopo essermi a lungo consultato con il mio gruppo sportivo Fiamme Azzurre e con la Federazione, che mi ha assistito in questa ...

Atletica - Iliass Aouani torna in gara : il primatista di maratona sfida Edris e Ringer al Giro di Castelbuono

Atletica - Iliass Aouani cambia allenatore! Nuova guida per il primatista italiano di Maratona

... per gli azzurri, oltre al piazzamento di Riva, 29mo posto di Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) in 1h01:37 e 40mo diAouani (Fiamme Azzurre) in 1h02:51.

Atletica, Iliass Aouani cambia allenatore! Nuova guida per il primatista italiano di Maratona OA Sport

Nuovo cambio di allenatore: Iliass Aouani lascia Magnani Queen Atletica

Iliass Aouani ha annunciato il cambio di allenatore. Il primatista italiano di Maratona ha comunicato l'interruzione del rapporto di collaborazione con Massimo Magnani, ovvero il tecnico che l'ha segu ...Cambio di guida tecnica per Iliass Aouani. Il primatista italiano della maratona ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con Massimo Magnani, tecnico che l’ha seguito dal 2021 ...