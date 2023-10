Atletica | Iliass Aouani cambia allenatore! Nuova guida per il primatista italiano di Maratona

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha annunciato il cambio di allenatore. Ildiha comunicato l’interruzione del rapporto di collaborazione con Massimo Magnani, ovvero il tecnico che l’ha seguito dal 2021 e che lo ha accompagnato al primato nazionale (2h07:16 a Barcellona sette mesi fa). Il 28enne delle Fiamme Azzurre, che in carriera ha corso soltanto tre 42 km e ha dimostrato subito grande efficienza su questa distanza, sarà ora seguito da Giuseppe Giambrone, già a partire dalladi New York in programma il prossimo 5 novembre e con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024.ha commentato la propria decisione: “Sono felice di aver condiviso una parte importante del mio percorso di crescita personale ed ...

... per gli azzurri, oltre al piazzamento di Riva, 29mo posto di Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) in 1h01:37 e 40mo diAouani (Fiamme Azzurre) in 1h02:51.

Cambio di guida tecnica per Iliass Aouani. Il primatista italiano della maratona ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con Massimo Magnani, tecnico che l'ha seguito dal 2021