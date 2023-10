Aste giudiziarie | quante sono le case pignorate in Italia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Gli immobili messi all’asta nel primo semestre 2023stati 59.816, la maggior parte dei quali a destinazione residenziale. Vuol dire che ogni giorno 332 immobilistati oggetto di procedure coatte. Numeri impressionanti ma comunque inferiori del 23% rispetto a quelli del primo semestre dell’anno precedente. Ma ora le cose cambiano e i pignoramenti saranno più veloci. Nei primi giorni di ottobre 2023, infatti, è diventata operativa una convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle Entrate che consente agli ufficiali giudiziari – ovvero coloro che devono notificare il pignoramento immobiliare – di accedere direttamente nella banca dati dell’agenzia finanziaria per trovare il bene gravato dal titolo esecutivo. Ma vediamo, come è composto il “mercato delleimmobiliari”, come è strutturato geograficamente e ...