Assemblea lavoratori sfiducia vertici Accademia Santa Cecilia

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – Inaugurazione di stagione agitata per l'die i suoi. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, ieri si sarebbe riunita un'sindacale unitaria, cui avrebbero partecipato ie le lavoratrici della Fondazione, che avrebbe votato a scrutinio segreto lanei confronti del presidente-sovrintendente Michele dall'Ongaro e del direttore generale Claudia Brizzi, con 113 voti su 18 contrari e 5 schede bianche, su un totale di 136 partecipanti. Le rappresentanze sindacali, sempre a quanto si apprende, avrebbero informato i dipendenti dell'con una mail interna. Non è escluso che venga letto un comunicato sindacale proprio domani, in occasione del concerto di inaugurazione della ...