Assedio a Gaza | Israele | Combattiamo contro animali umani | parole inqualificabili del ministro della difesa

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Stiamo combattendo", "completo", "niente acqua, niente cibo, niente gas". Sono le surrealidelisraeliano, che per inciso gode dell'appoggio degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea. Non sfugga che questeoscene riguardano non i ter