Ascolti TV | Martedì 10 Ottobre 2023 Avanti Popolo parte dal 3 6% Exploit Floris 8 1% | Berlinguer 6 5% Belve 7 7% | Le Iene 9 3% Morgane 13 9% batte Come un Gatto in Tangenziale 2 11 9%

Ascolti TV | Martedì 10 Ottobre 2023. Avanti Popolo parte dal 3.6%. Exploit Floris (8.1%) - Berlinguer 6.5%. Belve 7.7% - Le Iene 9.3%. Morgane (13.9%) batte Come un Gatto in Tangenziale (11.9%) - Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (Us Mediaset) Nella serata di ieri, Martedì 10 Ottobre 2023, su Rai1 Morgane – Detective Geniale ha appassionato 2.522.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 la prima visione di Come ... (davidemaggio)

