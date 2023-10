Ascolti tv ieri sera 10 ottobre 2023 | i dati Auditel di Belve contro Come un gatto in tangenziale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Glitv di, martedì 10, vedono soprattutto due protagonisti:unin. Scopriamo ie che cosa hanno scelto i telespettatori per la primata.tv10: ie i programmi In prima ser

Curiosità: La diciannovesima stagione della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine, composta da 21 episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da CBS dal 20 settembre 2021 al 23 maggio 2022. Il 31 marzo 2022 la CBS ha annunciato il rinnovo della serie per la ventesima stagione il 5 aprile 2023 la CBS ha annunciato il rinnovo della serie per una ventunesima stagione..

Ascolti tv domenica 8 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera-I migliori Fanpage.it

Ascolti TV | Lunedì 9 Ottobre 2023. Imma Tataranni domina (25.5% – 4,37 mln), GF 17.9% (2,43 mln). Boom Rai5 ( DavideMaggio.it

La partenza della nuova stagione è altalenante: malgrado i buoni risultati di Otto e mezzo, i talk show della rete non riescono a sfondare ...Albano Matano (ancora una volta) in corsia di sorpasso. A tutta velocità. La vita in diretta su Rai1 va benissimo e dall'altra parte, a ...