(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Glitv di, martedì 10, vedono soprattutto due protagonisti:unin. Scopriamo ie che cosa hanno scelto i telespettatori per la primata.tv10: ie i programmi In prima ser

Ascolti tv ieri sera 10 ottobre 2023 : i dati Auditel di Belve contro Come un gatto in tangenziale

...tv incandescente e vittoria 'morale' di Giovanni Floris in tv il 10 ottobre (a fare piùin ... La quarta opzione,all'esordio, era il nuovo talk della terza rete, 'Avanti Popolo'. Ebbene, la ...

Ascolti tv martedì 10 ottobre: chi ha vinto tra Belve, Morgane e Come un gatto in tangenziale Fanpage.it

Ascolti tv domenica 8 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera-I migliori Fanpage.it

Ascolti non entusiasmanti per la ex deputata che ieri ha invitato in studio il marito Francesco Boccia, deputato dem. «Io faccio le cose alla luce del sole», ha premesso la conduttrice ...Il primo appuntamento di ieri, di Nunzia De Girolamo con «Avanti popolo» su Rai 3 è stato seguito da 574 mila spettatori e il 3,6% di share. Insomma un flop in termini ...