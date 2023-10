Ascolti tv ieri | 10 ottobre | Avanti Popolo fa flop | bene Rai 1

Ascolti tv ieri sera 10 ottobre 2023 : i dati Auditel di Belve contro Come un gatto in tangenziale - Gli Ascolti tv di ieri sera, martedì 10 ottobre 2023, vedono soprattutto due protagonisti: Belve contro Come un gatto in tangenziale. Scopriamo i dati Auditel e che cosa hanno scelto i telespettatori per la prima serata. Ascolti tv ieri sera 10 ... (ilgiornaleditalia)