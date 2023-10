Ascolti tv | i dati di martedì 10 ottobre 2023

Leggi su 361magazine

Nella serata di ieri,10, su Rai Uno la fiction Morgane – Detective Geniale ha ottenuto 2.522.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 il film Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto si ferma a1.974.000 spettatori pari all'11.9% di share. Su Rai2 in Belve ottiene 1.235.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione dalle 21.37 alle 21.47: 900.000 – 4.4%). Su Italia 1 – dalle 21.35 all'1.11 – Le Iene coinvolge 1.158.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione dalle 21.16 alle 21.35: 1.223.000 – 5.9%). Su Rai3 il debutto di Avanti Popolo ha raccolto davanti al video 574.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 E' Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 869.000 spettatori con il 9.5% di share.