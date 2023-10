Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 10 ottobre 2023

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Morgane – Detective Geniale ha totalizzato 2522 spettatori (13,92% di share) nel primo episodio e 1999 (15,10%) nel secondo; il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto su Canale5 ha conquistato in media 1974 spettatori (share 11,92%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1158 spettatori (9,33%). Su Rai2 il talk show Belve su Italia1 ha realizzato 1235 spettatori (7,71%), mentre la puntata di Avanti Popolo su Rai3 ne ha avuti 574 (3,62%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 869 ...

Ascolti tv ieri sera 10 ottobre 2023 : i dati Auditel di Belve contro Come un gatto in tangenziale

. Al suo esordio ieri martedì 10 ottobre Avanti popolo ha segnato il 3,6% di share , raggiungendo i 574mila spettatori . Un dato non esaltante, ma che anche e soprattutto considerato ...

Buona la prima per Veronica Gentili, che ieri ha condotto per la prima volta Le Iene in prima serata su Italia 1, prendendo così il posto di Belen Rodriguez accanto a Max… Leggi ...' Morgane – Detective geniale ' in onda su Rai1 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 2.522.000 telespettatori e al 13,9% battendo il film di Canale 5, ' Come un gatto in tangenzial ...