Arriva l’influenza intestinale | come difendersi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Influenza2023-2024 in arrivo,. Mal di gola, tosse, raffreddore e anche disturbi gastrointestinalinausea, vomito e problemi di stomaco sono evidenti in questo insolito ottobre. I cosiddetti virus cugini, strettamente legati aldel 2023, sono già attivi. Nonostante sia difficile quantificare con precisione l’entità del fenomeno, basandoci sul passato e su studi precedenti, possiamo stimare che ci siano 60-80mila casi a settimana di infezioni parainfluenzali in questo periodo, di cui un terzo coinvolge il tratto gastro. Questo trend è stato descritto all’Adnkronos Salute da Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Irccs ...