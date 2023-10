Arriva la serie tv su Sergio Marchionne | l’amministratore delegato che rivoluzionò la Fiat | “È stato dimenticato | indagheremo perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Una minitv su. La febbre del racconto per immagini moltiplicato esponenzialmente nell’era dello streaming non risparmia più nulla. Così anchediChrysler scomparso cinque anni fa, diventerà soggetto di una mini, che, come segnala l’Ansa, è ancora “in fase embrionale”. Fortunati però i registi Roberto Amoroso e Ariens Damsil loro “. Confessioni di un drogato di capitale” è uno dei cinque progetti che ha vinto il Piemonte Film Tv Development Fund, e che riceverà dalla Regione Piemonte assieme a Fondazione Compagnia, 700.000 euro. Ulteriormente fortunati, Amoroso e Dams, perchè che la stampa locale torinese ha ...