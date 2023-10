Arnold Schwarzenegger | il suo libro motivazionale è su Amazon | ecco le anticipazioni

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Renditi utile: Sette regole per cambiare la tua vita. Questo è il titolo delfirmato da, prodotto da Penguin Press ed oggi disponibile suad un prezzo scontato. Secondo quanto dichiarato a People, l’attore ed ex governatore della California per due mandati ha deciso di utilizzarlo per rispondere alle domande ricorrenti su come ha raggiunto il suo successo. Partendo proprio dal titolo,ha voluto rendere omaggio a suo padre e a quell’incitazione che gli ha ripetuto per gran parte degli anni giovanili: sii utile. Una frase, questa, che lo ha sempre motivato e che oggi ha utilizzato per una sorta di manualebasato sulla propria esperienza. Stando alle sue dichiarazioni rilasciate a People, ...