Armi sottratte alla Nato ad Hamas | l' allarme di Kiev sui piani di Mosca

Curiosità: Spartaco (in greco antico: Spta, Spártakos; in latino: Spartacus; Sandanski, 109 a.C.circa – Valle del Sele oppure Petelia o Petilia, 71 a.C.) è stato un gladiatore e condottiero trace che capeggiò la rivolta di schiavi nota come terza guerra servile, la più impegnativa di questo tipo che Roma dovette affrontare.