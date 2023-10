Argentina-Paraguay venerdì 13 ottobre 2023 ore 01 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Superato all’esordio l’ostacolo Ecuador con il minimo sforzo (1-0 con la punizione nel finale di Lionel Messi) e nel match successivo la Bolivia in trasferta (3-0 con le reti di Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico e Nicolas Gonzales), l’di Lionel Scaloni è a punteggio pieno, dietro al Brasile soltanto per una peggiore differenza reti (+4 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Giovedì 12 ottobre, ore 22:30: Colombia - Uruguay Venerdì 13 ottobre:(1:00) Bolivia - Ecuador (1:00) Cile - Perù (2:00) Brasile - Venezuela

Quote e pronostico Argentina-Paraguay, qualificazioni Mondiali 2026 - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Pronostico e quote di Argentina-Paraguay, il consiglio Una "combo" a 1.80 Tuttosport

Nella notte italiana, alle ore 01:00, scende in campo l'Argentina contro il Paraguay, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Nella nazionale campione del mondo parte ancora ...Questa notte alle ore 01.00 giocherà l’Argentina contro il Paraguay al Monumental. Lautaro Martinez inizierà da titolare, Lionel Scaloni prova una novità in attacco secondo Tyc Sports. NUOVI – Manca ...