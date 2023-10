Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 11 Ottobre

(Di mercoledì 11 ottobre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladell’11Dopo aver preso una difficile decisione su Lara, Roberto avrà da temere per le possibili conseguenze. Silvia e Giancarlo sperimentano i primi buffi inconvenienti della convivenza con Otello, mentre Filippo e Michele hanno posizioni contrastanti sulla linea editoriale della radio. Deciso a dare una scossa alla vita sentimentale del padre, Jimmy chiede di passare più tempo con Micaela.Un ...

Curiosità: Saw V è un film thriller-horror del 2008 diretto da David Hackl, quinto capitolo della serie di Saw. Il film ha debuttato negli USA in prima mondiale il 24 ottobre 2008 ed è uscito nelle sale italiane il 5 dicembre 2008.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023: Si avvicina ... ComingSoon.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 ottobre: i dubbi di Viola e il pentimento di Eduardo NapoliToday

Demir e Umit cedono ai sentimenti, così come Fikret e Mujgan. Per volere di Mujgan, Gulten e Cetin liberano la casa dove si erano sistemati dopo il matrimonio. Mujgan accompagna all’appartamento sua ...Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 16 al 20 ottobre 2023 in prima visione assoluta, rivelano che Marina inizierà ad essere stufa della situazione che si è venuta a ...