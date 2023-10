Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 11 Ottobre

Leggi su zon

(Di mercoledì 11 ottobre 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladell’11Carolin si sente umiliata per i sospetti al lavoro, visto che sono in molti a crederla capace di compiere un furto. Intanto, Ivonne ed Erik invitano a cena Josie per consolarla, mentre André in cucina non riesce a dare il meglio di sé e decide così di indossare il cappello “magico”. Nel frattempo, Michael va alle scuderie a parlare con Carolin e i due finiscono per ...