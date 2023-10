Anticipazioni La Promessa 12 ottobre | alla ricerca della verità

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! Nellade Ladel 12, in onda su Canale 5, Maria pensa ancora al bacio rubato da LopeLA12: EMERGONO VERITA’ – Mentre Curro cerca lasui suoi genitori, tra l’imbarazzo di Jana che vorrebbe dirgli tutto, Maria ricorda il bacio con Lope. Dove eravamo rimasti Curro scopre lasu suo padre e cerca l’appoggio di Jana e successivamente si confronta anche con il padre, che gli confessa di non essere suo figlio. Puntata 12 ...