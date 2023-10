Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 11 Ottobre

Leggi su zon

(Di mercoledì 11 ottobre 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 112023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Ciro sospetta che ci siano problemi tra Maria e il fidanzato e inizia a indagare, mentre Vittorio, dopo la rinuncia di Vito, si prepara a cercare un nuovo contabile per il. Anche Maria si rende conto di non poter far fronte da sola agli impegni assunti in atelier e accetta l’aiuto di sua madre.Il...