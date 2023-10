Anticipazioni Blanca 2 seconda puntata | Liguori geloso della consulente

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)2 torna su Rai1 giovedì 12 ottobre 2023 con la messa in onda. In questo nuovo appuntamento, laed i colleghi indagheranno su un giro di combattimenti clandestini tra cani. Nel frattempo, sul piano sentimentale si avvicinerà molto a Sebastiano e ciò scatenerà la gelosia di. Quest'ultimo, a sua volta, farà ingelosireuscendo con Veronica, una sua vecchia amica d'infanzia.2,12 ottobre 2023: la polizia indaga sui combattimenti clandestini tra canie la squadra del commissariato di San Teodoro, dopo aver corso un grave pericolo a causa di un attentatore seriale che piazzava bombe in diversi punticittà, potranno ...