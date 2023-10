Anna Pettinelli vuole rinnamorarsi di un allievo di Amici 23 | nuovo compito

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ormai ad23, i compiti dei professori per gli allievi arrivano uno di seguito all’altro, senza sosta. Durante la nuova puntata del daytime dell’amatissimo talent show, ne è arrivato uno tuttoper uno dei cantanti più amati di quest’edizione: Matthew. A quanto pare qualcuno ha intenzione di ‘innamorarsi’ nuovamente di lui, proprio attraverso ilassegnato… Vediamo cos’è successo durante l’appuntamento con la striscia quotidiana per scoprire tutto.23, ildiper Matthew In casetta è arrivato unper Matthew da parte di. La prof di23, voleva avere il cantante nella sua squadra ma lui ha scelto di andare in quella di Rudy ...