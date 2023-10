Anima gemella | quante puntate | durata e quando finisce

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)sono previste per, la nuova serie tv con Daniele Liotti in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro: la prima mercoledì 11 ottobre 2023; la quarta e ultima mercoledì 1 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 11 ottobre 2o23 Seconda puntata: mercoledì 18 ottobre 2023 Terza puntata: mercoledì 25 ottobre 2023 Quarta puntata: mercoledì 1 novembre 2023 Ma quanto dura () ogni puntata di? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,45. Lacomplessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 15 minuti (pause pubblicitarie incluse). Location Dove è stata girata (location) ...

Da mercoledì 11 ottobre, in prima serata su Canale 5, al via 'Anima Gemella', la nuova serie, in quattro prime serate, realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè.

Le riprese della serie tv sono state effettuate tra i mesi di agosto e ottobre 2022 per dieci giorni sul lago Maggiore, a Solcio di Lesa e a Novara.