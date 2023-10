ANIMA GEMELLA | IL ROMANTICISMO E LA COMMEDIA SONO GLI INGREDIENTI DELLA NUOVA SERIE DI CANALE 5

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dall’11 ottobre, in prima serata su5, arriva la fiction “”. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, nei panni di un chirurgo vedovo e di una sedicente medium. A “Tv, Sorrisi e Canzoni” l’attore racconta come si è preparato per questo ruolo. “Ho indossato a casa il camice, per sentirlo comodo. Poi mi hanno dato lo strumento per la pressione e l’ho misurata a chiunque venisse a casa mia”, commenta divertito. ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA Carlo è un medico stimato che ha perso l’amata moglie Adele a causa di una misteriosa malattia. Due anni dopo si è rifatto una vita e sta per sposarsi con Margherita. Durante una festa, Carlo assiste ad una seduta spiritica condotta dalla truffatrice Nina che, caduta in una profonda trance, parla proprio con la voce di Adele: è così che si imbarca in un’indagine sulla morte ...