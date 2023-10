Anima Gemella | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 18 ottobre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)(Us Mediaset) S1 Ep2 – Tra Carlo e Nina inevitabilmente inizia a nascere un’attrazione, ma la ragazza è ossessionata dalla presenza di Adele e vorrebbe tanto tornare alla sua vecchia vita. Su indicazione dell’amica Annabella scopre che Bosio, il re del cioccolato, sta organizzando una festa: è un ottimo pretesto per intrufolarsi e truffare gente facoltosa. Quello che non sa è che Margherita è la figlia di Bosio, e che in occasione dell’evento ufficializzerà la sua promessa di matrimonio con Carlo. Nina delusa da questa scoperta, decide di chiudere definitivamente con lui; ma il medico continua a cercarla nella speranza di trovare delle risposte a tutti i misteri che stanno emergendo dopo la morte di Adele.della primadi ...