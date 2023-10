Anima gemella | al via la nuova serie con Daniele Liotti e Chiara Mastalli su Canale 5

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Al via su5 la, con protagonisti: he racconta di legami così forti da superare ogni confine, un percorso di rinascita per i suoi personaggi e il mistero dell’aldilà Da mercoledì 11 ottobre, in prima serata su5, al via, latv, in quattro prime serate (da 100 minuti), realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. Protagonisti, per la regia di Francesco Miccichè. Nel cast presenti tra gli altri Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, ...