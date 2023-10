Anguissa | lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il centrocampista del Napoli,, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato unadial. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie. Lo ha comunicato la società attraverso il proprio sito ufficiale. Il Napoli ha reso noto anche il report dell’allenamento di oggi a Castel Volturno dove si sono allenati i calciatori non convocati per le Nazionali. Il primo allenamento di Rudi Garcia dopo la disastrosa prova contro la Fiorentina. Il tecnico francese è sceso in campo per allenare mentre si susseguono le voci su un suo possibile esonero dopo le parole del presidente De Laurentiis che lo ha delegittimato affermando che il momento non è positivo tra i due. Le ...